Alan Ritchson z główną rolą w nowym filmie reżysera ''Człowieka z Toronto'' 0

Alan Ritchson zagra główną rolę w filmie akcji science-fiction Patricka Hughesa '’War Machine'’, który zrealizowany zostanie dla platformy Netflix.

Alan Ritchson, ''The Ministry of Ungentlemanly Warfare''

Hughes jest także współautorem scenariusza wraz z Jamesem Beaufortem. Alan Ritchson to aktor znany z serialu Reacher. Szczegóły postaci w jaką wcieli się w War Machine nie zostały podane. Studiem odpowiedzialnym za projekt jest Lionsgate.

W ostatnich 24 godzinach najtrudniejszego na świecie procesu selekcji zespół Army Rangers napotyka zagrożenie przekraczające ich wyobrażenia. Oto oficjalny opis fabuły filmu. Nie daje nam on zbyt wielkiego wglądu w to co będzie działo się na ekranie.

Ritchsona obecnie najwięcej widzów kojarzy z roli Jacka Reachera w serialu realizowanym dla Prime Video. Aktor po raz pierwszy pojawił się w programie American Idol w 2004 roku. Następnie grywał mniejsze role w różnych produkcjach, aż do otrzymania głównej w Blue Mountain State. Od tego czasu kariera Ritchsona nabrała tempa. Wystąpił w Szybkich i wściekłych 10, Upiorach wojny czy Blood Drive. Obecnie na premierę z nim oczekuje film Guy'a Ritchiego The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Źrodło: ComingSoon