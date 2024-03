To nie koniec rzezi. Oficjalnie ogłoszono film ''Puchatek: Krew i miód 3'' 0

Wraz z premierą slashera Puchatek: Krew i miód 2 odpowiedzialna za projekt wytwórnia Jagged Edge Productions potwierdziła, iż trzecia część horroru jest już w drodze. Tym samym Puchatek i jego przyjaciele ze Stumilowego Lasu nie zakończą jeszcze swojej krwawej zemsty.

Oczywiście trzeci film jak zapowiada twórca serii Rhys Frake-Waterfield ma być jeszcze bardziej krwawy i zrobiony z większym rozmachem niż dwójka. Wyłożony zostanie na niego większy budżet niż ten jaki dostał Puchatek: Krew i miód 2, nie wspominając już o jedynce. Do sadystycznego Puchatka, Tygryska, Prosiaczka i Sowy dołączą Królik, Hefalumpy i Woozles.

Film ten należeć będzie do ogłoszonego parę dni temu przez studio uniwersum Twisted Childhood Universe. Składać na nie będą się ogłoszone wcześniej niezależne filmy: Bambi: The Reckoning, Peter Pan’s Neverland Nightmare i Pinocchio Unstrung. Ponadto wprowadzone do niego mają zostać kolejne postacie znane z klasycznych bajek tj. Śpiąca Królewna, Szalony Kapelusznik i wspomniany już Królik.

Połączeniem wszystkich tych postaci będzie film Poohniverse: Monsters Assemble, w którym to wszystkie potwory połączą siły, aby zniszczyć świat. Jego premiera planowana jest na 2025 rok.

Puchatek: Krew i miód 2 w polskich kinach zadebiutuje 31 maja. Napisy końcowe zawierać mają pierwszą zapowiedź Poohniverse: Monsters Assemble.

Źrodło: Variety