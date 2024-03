"Wake of Umbra" – zakończono polską część zdjęć do filmu Carlosa Reygadasa 0

Zakończyła się polska część zdjęć do najnowszego filmu meksykańskiego reżysera Carlosa Reygadasa Wake of Umbra.

kadr z planu filmu "Na czas"

Wake of Umbra to najnowszy film meksykańskiego reżysera Carlosa Reygadasa, którego poprzednie filmy pokazywane były na festiwalach w Cannes i Wenecji. Wake of Umbra to nietypowy projekt, opowiadający o czwórce przyjaciół, którzy podróżują przez czas i przestrzeń, spotykając się w nowych wcieleniach, sytuacjach i rolach społecznych.

Zdjęcia do filmu kręcono w różnych krajach, w tym w Meksyku. Zdjęcia na terenie Polski odbywały się na Podkarpaciu: w Pogwizdowie Starym w gminie Głogów Małopolski oraz w Orientarium na terenie łódzkiego ogrodu zoologicznego i były to sceny z dużym udziałem statystów. Wedle informacji prasowych w filmie zatrudniono ponad 120 statystów z Polski oraz dwa żeńskie zespoły piłki nożnej.

Polskim koproducentem jest spółka Madants. W film zaangażowana jest polska ekipa, m.in: m.in: Beata Rzeźniczek (producentka), Klaudia Śmieja-Rostworowska (producentka), Ewa Puszczyńska (producentka), Alicja Jagodzińska-Kałkus (kierowniczka produkcji), Małgorzata Szyłak (operatorka obrazu) Jana Łączyńska, Maciej Krajewski (scenografia i kostiumy), Ola Jankowska (1st AD), Anna Rok (operatorka dźwięku).

Źrodło: pisf