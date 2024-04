Oryginalni scenarzyści myślą nad rebootem skrytykowanego ''Jestem numerem cztery'' 0

Po ponad dziesięciu latach od debiutu thrillera sci-fi Jestem numerem cztery, James Frey, autor zaadaptowanej na film powieści twierdzi, iż trwają prace nad rebootem.

Nad projektem według Freya, piszącego pod pseudonimem Pittacus Lore, pracują producent Neal H. Moritz i scenarzyści Alfred Gough i Miles Millar, mający na swoim koncie Tajemnice Smallville czy Wednesday. Duet ten napisał Jestem numerem cztery z 2011 roku. Film zebrał niestety w większości negatywne recenzje od widzów i krytyków.

Neal Moritz produkuje wersję napisaną przez oryginalnych scenarzystów. Tak więc jesteśmy w trakcie pracy nad tym. Nie mogę obiecać, że to kiedykolwiek powstanie, czy nie, ale mam wspaniałych ludzi, z którymi pracuję, i którzy na pewno starają się, aby tak się stało powiedział Frey.

Może uda im się naprawić ten błąd i tym razem zrobić lepszą adaptację bestsellerowej powieści.

Wydana w 2010 roku książka Jestem numerem cztery jest pierwszą częścią serii powieści Dziedzictwa planety Lorien. Głównym bohaterem filmu jest John Smith (Alex Pettyfer). Na pierwszy rzut oka to przeciętny młody mieszkaniec jednego z wielu prowincjonalnych miasteczek w USA. Johnowi daleko jednak do przeciętności. Naprawdę jest uciekinierem z pogrążonej w wojnie planety Lorien, który na Ziemi szuka schronienia. Gdziekolwiek ucieknie, narażony jest na śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony bezwzględnych prześladowców. Uwikłany w pozornie spokojną codzienność, musi wybrać między walką o zwykłe życie na Ziemi, a realizacją swojego nadzwyczajnego przeznaczenia. Jest bowiem jednym z dziewięciu wybrańców. Według kolejności, jako numer cztery, teraz to on jest celem. Trójka pozostałych bowiem już nie żyje.

Co myślicie na temat rebootu? Chcielibyście, aby powstał? Czy może film z 2011 roku Wam się jednak podobał?

