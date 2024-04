George Lucas najbogatszym celebrytą na świecie. Wielki majątek twórcy "Gwiezdnych Wojen" 0

Niedawny wgląd w listę najbogatszych ludzi świata udowodnił, że twórca Gwiezdnych Wojen, George Lucas, króluje wśród gwiazd.

George Lucas na planie

Twórca Gwiezdnych Wojen, George Lucas, zaliczany jest do najbogatszych gwiazd świata, a jego majątek wynosi 5,5 miliarda dolarów. Twórca Gwiezdnych Wojen nie jest związany z serią od 2012 roku, a mimo to jego nazwisko będzie obecne w nadchodzących filmach z serii Gwiezdne Wojny. Chociaż franczyza zrobiła sobie ostatnio przerwę w filmach kinowych, równie ekspansywna produkcja innych projektów z uniwersum Gwiezdnych Wojen przyniosła korzyści Lucasowi ze względu na to, jak bardzo jest on synonimem tej marki.

Dzięki zaangażowaniu w tworzenie Gwiezdnych Wojen Lucas znalazł się na liście najbogatszych gwiazd świata w raporcie Forbesa. Znany przede wszystkim z osobistego pisania i reżyserowania pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego filmu Gwiezdne Wojny w porządku chronologicznym sagi Skywalkerów, majątek Lucasa wynosi zdumiewające 5,5 miliarda dolarów. Niezależnie od jego wysiłków reżyserskich i pisarskich w ramach serii, nazwisko George’a Lucasa na zawsze będzie kojarzone z Gwiezdnymi Wojnami i, oczywiście, z Lucasfilm, co oznacza, że ​​franczyza pozostaje głównym źródłem jego ogromnego bogactwa.

Źrodło: ScreenRant