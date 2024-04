Mroczna przeszłości miasteczka w zwiastunie horroru "Władca Mroku" 0

fragment plakatu filmu "Władca Mroku"

Film trafi do naszych kin 26 kwietnia 2024 roku. Przedpremierowo będzie go można obejrzeć już 12 kwietnia podczas Maratonu Horrorów w kinach Helios.

Rebecca Holland od niedawna mieszka i pracuje jako osoba duchowna w małym miasteczku. Kiedy jej córka Grace ginie podczas lokalnych dożynek, rozpoczynają się desperackie poszukiwania. Im bardziej zbliżają się one do odnalezienia dziewczynki, tym więcej tajemnic wyłania się z mrocznej przeszłości miasteczka. Wkrótce Rebecca musi zdecydować, jak wiele jest gotowa poświęcić, by uratować córkę z uścisku zła.

W obsadzie znaleźli się Tuppence Middleton, Ralph Ineson i Matt Stokoe. Władca mroku pokazywany był m.in. na Horror Film Festival w Nowym Jorku. Można w nim znaleźć nawiązania do tradycji folk horrorów, czyli filmów grozy osnutych wokół pogańskich wierzeń i obrzędów, które powstawały od lat 70. XX wieku.

Źrodło: GALAPAGOS FILMS