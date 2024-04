Rozpoczęto zdjęcia do 2. sezonu ''Peacemakera'' 0

Ekipa odpowiedzialna za realizację serialu Peacemaker jest już na planie drugiego sezonu. Zdjęcie zza kulis w mediach społecznościowych opublikował sam James Gunn.

Gunn opublikował wpis informujący o pierwszym dniu na planie drugiego sezonu Peacemakera. Wkleił do niego ciekawe zdjęcie z planu, na którym widzimy stojącego tyłem Johna Cenę, a w charakterystycznym dla jego bohatera hełmie odbija się Gunn oraz reszta filmowej ekipy.

Pierwszy sezon Peacemakera, który zadebiutował w 2022 roku był wielkim hitem HBO Max. Produkcja jeszcze przed finałem serii doczekała się przedłużenia na drugi sezon. Gunn ma stanąć za kamerą niektórych odcinków nowego sezonu.

Peacemaker to serialowy ciąg dalszy przygód bohatera, granego przez Johna Cenę w filmie z 2021 roku w reżyserii Jamesa Gunna - Legion samobójców – The Suicide Squad, który gorąco wierzy w pokój i nie ma dla niego znaczenia ile osób musi zginąć, by go utrzymać.

W obsadzie serialu znaleźli się Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji, Steve Agee i Robert Patrick. Gunn napisał wszystkie osiem odcinków pierwszego sezonu Peacemakera i wyreżyserował pięć, w tym pierwszy.

Źrodło: Deadline