''Niezwyciężony'' z odnowieniem na dwa kolejne sezony 0

Według doniesień zagranicznych mediów animowany superbohaterski serial Amazon Studios Niezwyciężony otrzymał już oficjalne odnowienie na 4 i 5 sezon.

Decyzja ta podjęta została jeszcze przed premierą trzeciego sezonu, który jest dopiero na etapie produkcji. Zaledwie w marcu tego roku swój debiut w serwisie Amazon Prime Video miał sezon drugi.

Produkcja ta jest adaptacją komiksu autorstwa Roberta Kirkmana, Cory’ego Walkera i Ryana Ottleya. Głównym bohaterem jest Mark, nastolatek którego ojcem jest pozaziemski superbohater – Omni-Man. Kiedy chłopak odkrywa, iż odziedziczył po ojcu nadludzką siłę i zdolność latania postanawia wykorzystać swoje moce do ochrony planety i ludzkości. W tym celu przywdziewa kostium superbohatera, przyjmuje przydomek Invincible i rozpoczyna prowadzenie trudnego i pełnego niebezpieczeństw podwójnego życia. Z czasem, gdy Mark rozwija swoje własne moce, odkrywa że spuścizna ojca wcale nie jest taka bohaterska, jak się wydaje…

W drugim sezonie Mark stara się odbudować swoje życie po niespodziewanej zdradzie Nolana, która miała miejsce w 1. sezonie. Problemem są jednak coraz to nowe zagrożenia. Mark jednocześnie walczy także z wielkim strachem o to, aby nie zamienić się nieświadomie we własnego ojca.

Źrodło: ComingSoon