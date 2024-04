Deborah i Avy ponownie się spotykają w zwiastunie 3. sezonu ''Komediantek'' 0

Serial Max Komediantki powraca z trzecim sezonem. W sieci zadebiutował jego zwiastun, który zapowiada ponowne spotkanie Deborah i Avy.

Jean Smart, ''Komediantki''

Serial zgłębia tajniki relacji, która zawiązuje się pomiędzy Deborah Vance, legendarną komiczką z Las Vegas, a 25-letnią roszczeniową dziewczyną wyrzuconą poza nawias. W finale drugiego sezonu nowy program Deborah okazał się ogromnym sukcesem, sprzedając mnóstwo płyt DVD oraz stając się hitem streamingowym. Jednak kiedy legenda sceny komediowej zobaczyła możliwości, jakie piętrzą się dla Avy, zdecydowało się zwolnić swoją pracowniczkę i współautorkę programu, aby ta mogła znaleźć własny głos i rozwinąć skrzydła w branży. W międzyczasie Jimmy opuścił dotychczasową agencję, jednak Deborah postanowiła zatrzymać go jako swojego przedstawiciela.

Akcja trzeciej serii rozgrywa się rok po rozstaniu głównych bohaterek. Deborah cieszy się z sukcesu swojego stand-upu, a Ava szuka dla siebie nowych możliwości w Los Angeles.

W rolach głównych występują Jean Smart jako Deborah Vance i Hannah Einbinder jako Ava oraz Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins i Kaitlin Olson. Twórcami i producentami wykonawczymi serialu są Paul W. Downs, Lucia Aniello i Jen Statsky, którzy pełnią także funkcję showrunnerów.

Trzeci sezon Komediantek zadebiutuje 2 maja. Wtedy to widzowie zobaczą pierwsze dwa odcinki nowej serii. Następnie co tydzień będą pojawiać się dwa nowe odcinki, aż do finału sezonu 30 maja.

Źrodło: Max