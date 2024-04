Steven Spielberg pracuje nad filmem o UFO 0

Wielokrotnie nagradzany hollywoodzki reżyser Steven Spielberg pracuje nad swoim kolejnym dziełem. Tym razem filmowiec chce nakręcić film o UFO, a jego fabuła oprze się na jego własnym, oryginalnym pomyśle.

Spielberg przy projekcie nawiązać ma współpracę z cenionym scenarzystą Davidem Koeppem. To obecnie wszystkie wiadome nam informacje o tym projekcie.

Temu legendarnemu reżyserowi nie jest obcy świat filmów science fiction. Ma on już na swoim koncie podobne projekty, a są to m.in. E.T. oraz Wojna światów.

Film o UFO nie jest jedynym projektem nad jakim Spielberg pracuje. Przed nim rozpocznie on prace z Martinem Scorsese nad telewizyjnym projektem opartym na filmach Przylądek strachu z 1991 i 1962 roku. Ostatnim filmem fabularnym Spielberga byli Fabelmanowie z 2022 roku. To projekt napisany i wyreżyserowany przez Spielberga, który przedstawia fabularyzowaną wersję jego młodości i pierwszych lat pracy jako filmowca.

Źrodło: ComingSoon