Podczas niedawnego wywiadu Joseph Quinn ( Stranger Things ), który ma wcielić się w Johnny’ego Storma/Ludzkąa Pochodnię w Fantastycznej Czwórce Marvel Studios, opowiedział, co przyciągnęło go do tego długo oczekiwanego projektu.

Quinn potwierdził, że przeczytał już scenariusz nadchodzącego restartu MCU, obiecując zupełnie inny film o superbohaterach w porównaniu do wcześniej wydanych filmów Marvela.