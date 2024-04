Walka o wolność w zwiastunie "Twilight of the Warriors"

Dostępny jest już oficjalny zwiastun filmu akcji z Hongkongu zatytułowanego Twilight of the Warriors: Walled In. Niedawno ogłoszono, że będzie to jedna z premier w programie Festiwalu Filmowego w Cannes w 2024 roku, który odbędzie się w maju.