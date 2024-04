Netflix ogłosił w mediach społecznościowych informację, że 5. sezon Wiedźmina będzie finałem serialu. Streamer potwierdził również, że sezon 4 jest obecnie w fazie produkcji.

To oficjalne, czwarty sezon Wiedźmina jest w fazie produkcji. Ale to nie wszystko, planujemy już sezon 5, który będzie ostatnim sezonem i doprowadzi ten epicki serial do odpowiedniego zakończenia. Do zobaczenia.