Szósty Straszny film jest w planach Paramount i Miramax, a jednym z jego producentów został Neal H. Moritz. Barrera całą tą serię, która pariodiuje słynne horrory, uważa za świetną i taką, którą zawsze uwielbiała i która ją bawiła.

Zawsze uwielbiałem te filmy. Kiedy zobaczyłem, że to ogłoszono, pomyślałam: Och, to byłoby zabawne. To byłoby naprawdę fajne powiedziała Barrera.