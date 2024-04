Koniec prac na planie 2. sezonu serialu ''Rozdzielenie'' 0

Zakończyły się prace na planie oczekiwanego drugiego sezonu serialu Rozdzielenie. Ta dramatyczna produkcja z elementami sci fi od Apple TV+ zadebiutowała w 2022 roku zyskując świetne recenzje zarówno wśród widzów, jak i krytyków.

Informacja o końcu prac na planie wyszła od projektantki kostiumów Carol Deelay, która udostępniła relacje na swoim Instagramie. Wrzuciła zdjęcie klapsa filmowego podpisując fotografię ’’It’s a wrap on season 2’’, co oznacza właśnie koniec produkcji.

Produkcja drugiej serii serialu została mocno przeciągnięta w czasie, a to za sprawą ubiegłorocznych strajków. W maju 2023 roku prace wstrzymano, a wznowione zostały dopiero z końcem roku. Data premiery 2. sezonu serialu nie jest jeszcze znana.

Pierwszy sezon miał swoją premierę w Apple TV+ w lutym 2022 roku. Główną rolę w produkcji gra Adam Scott. Wciela się on w Marka Scouta, pracownika złowieszczej korporacji Lumon Industries, który decyduje się wziąć udział w dziwnym eksperymencie. Nosi on nazwę 'odcięcie'. Polega na całkowitym odseparowaniu od siebie wspomnień tych z pracy i tych z życia prywatnego. Pracownicy będąc w pracy nie będą pamiętać niczego z swojego życia, a będąc w domu nie będą pamiętać nic z pracy. Ciekawe nieprawdaż? Do czego to jednak doprowadzi? Z pewnością do niczego dobrego… Gdy Mark znajdzie się w centrum pewnej tajemnicy, zmuszony zostanie do jej rozwikłania i skonfrontowania się z prawdziwą naturą swojej pracy i samym sobą.

Do obsady nowej serii dołączają Gwendoline Christie, Bob Balaban, Merritt Wever, Alia Shawkat, Robby Benson, Stefano Carannante, Ólafur Darri Ólafsson i John Noble. Role w jakie się wcielą pozostają tajemnicą.

Źrodło: ComingSoon