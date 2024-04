Maj w SkyShowtime - będzie się działo na platformie streamingowej 0

Już w maju z drugim sezonem serialu powróci jedna z ulubionych rodzin Ameryki! W kolejnej odsłonie "The Family Stallone" poszczególni członkowie rodziny Stallone’ów doświadczą uroków życia z dala od najbliższych. Wkrótce jednak znów połączą siły w drodze do Włoch, gdzie zasmakują prawdziwego la dolce vita i będą wspólnie odkrywać swoje korzenie. W nowych odcinkach Niedaleko pada jabłko poznamy kolejne mroczne sekrety rodziny Delayanów, a w serialu Dżentelmen w Moskwie będziemy towarzyszyć dalszej barwnej przemianie rosyjskiego artystokraty w pokoju jednego z moskiewskich hoteli. Oglądaj to co dobre, tylko w SkyShowtime!

Seriale

Rodzina Stallone

Sezon: 2

Odcinki: 8

Data premiery: 16 maja

W tym sezonie jedna z najsłynniejszych rodzin Los Angeles po 40 latach na dobre opuszcza Hollywood i przeprowadza się na wschód. Córki Sophia i Sistine realizują swoje marzenia w Nowym Jorku, a Scarlet idzie na studia i cieszy się nowym związkiem w Miami. Sly i Jen postanawiają więc, że dobrym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału w ich życiu będzie Palm Beach. Pomimo odległości dzielących członków rodziny, więzy łączące Stallone’ów pozostają silne. Kulminacją sezonu jest przełomowa podróż do Włoch, podczas której bohaterowie zagłębiają się w historię swoich korzeni, stając się sobie jeszcze bliżsi i tworząc wspaniałe wspomnienia. Wszystkie odcinki będą dostępne wyłącznie w SkyShowtime od 16 maja.

Sezon: 1

Odcinki: 6

Data premiery: 5 kwietnia

Gdy dwoje ubogich nieznajomych, Janet i Samuel, przypadkiem znajduje mnóstwo kokainy na zniszczonej łodzi, oboje nie mogą uwierzyć w swoje szczęście. Postanawiają sprzedać towar i podzielić się zyskiem, ale na ich trop szybko wpada policja, zamaskowani zabójcy i elegancki gangster znany pod pseudonimem "Krawiec". Nowe odcinki dostępne wyłącznie w SkyShowtime co tydzień, a premiera finałowego odcinka w serwisie 3 maja.

Sezon: 1

Odcinki: 7

Data premiery: 23 kwietnia

Scenariusz serialu został oparty na bestsellerze "New York Timesa" opublikowanym w Polsce pod tytułem "Niedaleko pada jabłko" autorstwa Liane Moriarty. Jest to historia o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy Stan i Joy właśnie sprzedali swoją renomowaną szkołę tenisa i są gotowi wejść w złotą jesień życia. Z radością czekają na to, żeby spędzać więcej czasu z czwórką swoich dorosłych już dzieci. Wszystko zmienia się, gdy do drzwi puka ranna, młoda kobieta wnosząca w ich codzienność adrenalinę, za którą tak tęsknili. Gdy pewnego dnia Joy niespodziewanie znika, jej dzieci muszą przyjrzeć się tzw. idealnemu małżeństwu swoich rodziców – tym razem w obliczu wychodzących na jaw mrocznych rodzinnych sekretów. Nowe odcinki dostępne wyłącznie w SkyShowtime co tydzień, a premiera finałowego odcinka w serwisie 4 czerwca.

Sezon: 1

Odcinki: 8

Data premiery: 18 kwietnia

W serialu Dżentelmen w Moskwie Ewan McGregor wciela się w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej odkrywa, że z powodu swojego pochodzenia klasowego i przeszłości znalazł się po niewłaściwej stronie historii. Radziecki sąd daruje mu życie, ale zsyła go do maleńkiego pokoju na strychu wytwornego hotelu Metropol. Jeśli hrabia stamtąd wyjdzie, czeka go egzekucja. Za murami hotelu mijają burzliwe lata i dekady historii Rosji. W swym więzieniu Rostow nie może ich obserwować, za to otwiera się przed nim znacznie ciekawszy świat odkryć duchowych. Budując nowe życie w hotelowym odosobnieniu, poznaje prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości. Nowe odcinki będą dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime, a odcinek finałowy będzie miał premierę 23 maja.

Sezon: 5

Odcinki: 10

Data premiery: 5 kwietnia

W piątym i finałowym sezonie serialu Star Trek: Discovery kapitan Burnham i załoga U.S.S. Discovery odkrywają tajemnicę, od której zacznie się ich kolejna spektakularna podróż przez galaktykę. Tym razem będą szukać starożytnej mocy, której istnienie przez wieki było ukrywane. W tych poszukiwaniach mają jednak groźnych, wrogich rywali, desperacko pragnących tej samej mocy i gotowych zrobić wszystko, żeby ją zdobyć. Nowe odcinki dostępne wyłącznie w SkyShowtime co tydzień, a premiera finałowego odcinka w serwisie 7 czerwca.

Film

Reżyser David Gordon Green (trylogia "Halloween") powraca do przerażającej historii, która pobiła finansowe rekordy, zdobyła 2 Oscary® i wyznaczyła nowy kierunek twórcom horrorów. Główne role w sequelu pierwszego filmu grają Leslie Odom Jr. oraz gwiazda oryginału, Ellen Burstyn, ponownie wcielająca się w Chris MacNeil. Kiedy dwunastolatka zostaje opętana przez tajemniczego demona, jej ojciec zaczyna desperacko szukać pomocy. W ten sposób udaje mu się znaleźć osobę, której córkę w latach 70. spotkał podobny los. Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 4 maja.

Źrodło: SkyShowtime