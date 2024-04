Nagrodzona w Locarno komedia "Kolacja pożegnalna' w kinach w maju 0

Co może pójść nie tak w trakcie kolacji w gronie przyjaciół? Czarna komedia nakręcona w zaledwie siedem dni, jest oryginalnym debiutem niemieckiego reżysera Lukasa Nathratha, który został nagrodzony m.in. na festiwalu w Locarno.

Pandemia i związany z nią lockdown solidnie dały się we znaki Lisie i Clemensowi, głównym bohaterom komedii „Kolacja pożegnalna” Lukasa Nathratha. Para zdecydowana jest zacząć nowy rozdział w swoim życiu, a pomóc ma w tym przeprowadzka z sennego Hanoweru do tętniącego życiem Berlina.

Lisa jest ambitną lekarką, przed którą poważna zawodowa szansa, Clemens z kolei próbuje swoich sił jako piosenkarz i tekściarz. Oboje liczą, że wyjazd do niemieckiej stolicy okaże się przełomowy na każdej płaszczyźnie ich życia. Zanim jednak do tego dojdzie, para postanawia zorganizować pożegnalną kolację w swoim niemal pustym już mieszkaniu. Kiedy kolejni przyjaciele odwołują w ostatniej chwili wizytę, a w ich miejsce na imprezę trafiają nieproszeni goście, sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli…

Akcja filmu w dużej mierze sprowadza do jednego wnętrza. To tam, w trakcie pożegnalnej imprezy, stajemy się świadkami całego spektrum emocji, jakie za sprawą świetnie napisanych dialogów udzielają się bohaterom. Od śmiechu do wzruszeń, od złości po zaskoczenie. W końcu co może pójść nie tak na spotkaniu w gronie przyjaciół?

Kolacja pożegnalna w kinach od 24 maja.

Źrodło: Aurora Films