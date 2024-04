Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny! W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.