Jason Statham to już od jakiegoś czasu najbardziej popularny hollywoodzki aktor, którego szczególnie reżyserzy upatrzyli sobie do ról twardzieli w wysokobudżetowych filmach akcji. Czy to walka z uzbrojonymi po zęby mężczyznami czy z gigantycznym prehistorycznym rekinem, dla Stathama to bez różnicy. Aktor otrzymał właśnie kolejną podobną rolę. Zagra w filmie ’’Mutiny’’.