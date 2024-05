Wiemy kiedy "Omen: Początek" zadebiutuje na nośnikach oraz streamingu 0

20th Century Studios ogłosiło datę premiery swojego najnowszego horroru Omen: Początek o zjawiskach nadprzyrodzonych na Blu-ray, Hulu i w wersji cyfrowej. Dzieje się tak po ponad miesiącu od premiery kinowej prequelu.

kadr z filmu "Omen: Początek"

Dodajmy jeszcze, że produkcja obecnie posiada ocenę Certified Fresh na poziomie 81% w serwisie Rotten Tomatoes na podstawie 170 recenzji.

Omen: Początek będzie można wypożyczać lub posiadać na platformach cyfrowych, takich jak Prime Video, Apple TV i Fandango at Home, od 28 maja 2024. Następnie 30 maja nastąpi ekskluzywny debiut streamingowy prequelu horroru w serwisie Hulu, natomiast na Blu-ray i DVD będzie dostępny od 30 lipca.

Główną bohaterką jest młoda Amerykanka, która zostaje wysłana do Rzymu, aby rozpocząć życie w służbie Kościoła. Napotyka ciemność, która zmusza ją do kwestionowania własnej wiary i odkrywa przerażający spisek, który ma na celu doprowadzenie do narodzin wcielonego zła.

W rolach głównych występują Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson i Bill Nighy. Arkasha Stevenson, Tim Smith i Keith Thomas napisali scenariusz, a producentami są David S. Goyer i Keith Levine. Stevenson stanął także za kamerą prequela.

Przypomnijmy, że premiera horroru w polskich kinach miała miejsce 5 kwietnia.

