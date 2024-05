Pratta zapytano niedawno o powrót do MCU i zagranie w DCU. Chociaż początkowo twierdził, że jego powrót jako Star-Lord miałby duży sens, powiedział również, że mógłby dostać także rolę w DCU Gunna.

No cóż, prawdopodobnie rozsądniej byłoby, gdybym znów został Star Lordem. Ale wszystko jest możliwe, zwłaszcza gdy James pracuje w DC. Może jest coś, co by tam pasowało. Może obydwa. A co z obydwoma? Zróbmy jedno i drugie. Myślę, że na 100% będą oba.

wyjawił Chris Pratt