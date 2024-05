Kariera Andrzeja Gołoty jest bardzo kolorowa od zdobycia medalu olimpijskiego w Seulu i mistrzostw Europy z Aten do legendarnych walk o tytuł mistrza świata z takimi sławami jak Riddick Bowe oraz Lennox Lewis. Kwestią czasu było tylko kiedy powstanie film o jego życiu, jak się okazuje na drodze stał Gołota, który nie chciał dopuścić do tego. Jednak jak w końcu były pięściarz wyraził zgodę.

Rozmowy w tej sprawie toczyły się od tygodni, były jednak owiane tajemnicą. Sensacyjna informacja wyszła na jaw nieco przypadkowo, podczas panelu dyskusyjnego poświęconemu dokumentom sportowym, towarzyszącym 21. Festiwalowi Filmowemu Millenium Docs Against Gravity. Jedno z pytań dotyczyło polskich sportowców, których losy mogłyby zainteresować międzynarodową publiczność.

Na pytanie o Andrzeja Gołotę, Kacper Sawicki, założyciel i partner zarządzający domu produkcyjnego Papaya Films, znanego choćby z ostatnich dokumentów o Robercie Lewandowskim i Kubie Błaszczykowskim, zareagował bardzo zaskakująco.