Film Diuna: Część druga jeszcze w maju trafi do serwisu HBO Max.

Diuna: Część druga ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Nagradzany twórca Denis Villeneuve przedstawia dalszy ciąg sagi o Diunie w filmie Diuna: Część druga. Jest to następna odsłona serii na podstawie słynnej powieści Franka Herberta "Diuna" ze wzbogaconą obsadą gwiazd z całego świata. Film produkcji Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures to wyczekiwana kontynuacja nagrodzonej sześcioma Oscarami Diuny z 2021 roku.

FILM JUŻ 21 MAJA TRAFI DO OFERTY HBO MAX!

W obsadzie aktorskiej filmu są Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, nominowany do Oscara Josh Brolin, nominowany do Oscara Austin Butler, nominowana do Oscara Florence Pugh, Dave Bautista, nagrodzony Oscarem Christopher Walken, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, jak również Stellan Skarsgård, nominowana do Oscara Charlotte Rampling i laureat Oscara Javier Bardem.

Źrodło: HBO Max