Canal+ zapowiada sportowy serial dokumentalny ''Ja. Kapitan''

Canal+ zapowiada serial, który będzie z pewnością interesującą pozycją dla fanów piłi nożnej. Sportowy serial dokumentalny '’Ja. Kapitan'’ zaprezentuje historie ośmiu ludzi sportu.

Najnowsza seria nie będzie opierała się tylko na podsłuchiwaniu kapitanów w szatni, na boisku czy na treningach, jak miało to miejsce w Sędziach czy Piłkarzach na Podsłuchu. Produkcja ta to osiem różnych historii i całkowicie różnych charakterów. Ośmiu liderów klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy opowiada o swojej piłkarskiej drodze, życiu oraz o sukcesach i porażkach, i to nie tylko tych boiskowych. Głos zabierają też ich najbliżsi: rodzice, żony, dzieci wujkowie, bracia czy koledzy z boiska.

Zdjęcia do serialu były nagrywane nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Anglii, Portugalii czy Chorwacji.

Prace nad serialem '’Ja. Kapitan'’ trwały, a w zasadzie trwają, od kilku miesięcy. W kolejnych odcinkach bliżej poznamy liderów ośmiu klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy. Widzowie zobaczą przede wszystkim, jakimi są ludźmi. Seria zadebiutuje odcinkiem, którego bohaterem jest Lukas Podolski. To będzie podróż przez całą karierę byłego reprezentanta Niemiec. […] Efekt prac przeszedł nasze oczekiwania. Mamy godziny nagranych rozmów z ważnymi osobami w życiu każdego kapitana. Odwiedziliśmy też ich rodzinne strony. Takiej sportowej serii dokumentalnej jeszcze nie było w naszej ofercie, a przypomnę, że seriale sportowe CANAL+ mają już swoją markę podkreśla Michał Kołodziejczyk, dyrektor CANAL+ SPORT.

Mikael Ishak opowiada o boreliozie, którą przeszedł. Przyznaje też, że jako Asyryjczyk jest niezwykle wierzącym człowiekiem. Erik Exposito mówi o swojej przemianie i niespełnionej sadze transferowej, która doprowadziła go do kapitańskiej opaski w Śląsku. Lukas Podolski odniesie się do nieudanej przygody w Bayernie Monachium.

Jaki był młody Kamil Grosicki, który wyjeżdżał ze Szczecina, rozpoczynając wielką karierę, w stosunku do faceta, który wrócił do Pogoni? Dziś to doświadczony piłkarz i człowiek. W pełni świadomy mężczyzna, który wygrał walkę z hazardem. Josue przyszedł na świat w dzielnicy, gdzie królowały przestępczość, narkotyki i… FC Porto. Dzięki piłce dostał szansę, żeby nie kraść z głodu. Portugalczyk opowie o bolesnych relacjach z rodziną. Skonfrontuje się z faktem, że kocha go Warszawa, a nienawidzi reszta Polski.

Jakub Czerwiński wyjaśni które mistrzostwo Polski smakowało lepiej, te z Legią czy to w Piaście? Po co kiedyś pojechał 600 km na testy z Muszyny do Opalenicy? Stoper Piasta odnosi się do swojej nieudanej przygody w warszawskim klubie. Zoran Arsenić jest kapitanem i liderem obrony Rakowa. Chorwat pokaże, jak wygląda jego dzień w częstochowskim klubie.

Taras Romanczuk to obecnie dwukrotny reprezentant Polski. Do Jagiellonii przebijał się przez trzecioligową Legionovię. Już w Ekstraklasie miał głośny konflikt z Dominikiem Furmanem. Obaj panowie odnoszą się po latach do starego sporu.

Ja. Kapitan będzie miał premierę 28 maja w serwisie CANAL+ online. Odcinki będą publikowane co tydzień.

Źrodło: Canal+