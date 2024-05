Promując drugi sezon Billy the Kid, Blyth – powiedział, że na temat Prezydenta Snowa jest znacznie więcej do opowiedzenia.

To byłoby oczywiste. Czuję, że miałem szczęście wejść do tego świata i naprawdę kocham wszystkich zaangażowanych w projekt: Francisa Lawrence’a, Ninę Jacobson i [autorkę Igrzysk Śmierci] Suzanne Collins. Ale byłoby naprawdę fajnie zgłębiać tę historię i myślę, że fani też to czują. Myślę, że byli bardzo podekscytowani możliwością ponownego rozpalenia świata i myślę, że ludzie czują, że w ramach tego ponownego rozpalenia jest więcej do zrobienia. Jest więcej historii, w które warto się zagłębić. Wydaje mi się, że w historii Coriolanusa jest więcej do zgłębienia, niezależnie od tego, czy jest on głównym bohaterem, czy też jest postacią drugoplanową i patrzymy na historię kogoś innego. Fascynujące byłoby obserwowanie jego dalszego dochodzenia do władzy i tego, co dzieje się po drodze.

wyjawił Tom Blyth