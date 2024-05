''Na noże 3'' - poznaliśmy tytuł filmu i jego wstępną datę premiery 0

Netflix podał informacje, które z pewnością zainteresują fanów kryminalnej serii Na noże. Poznaliśmy orientacyjną datę premiery trzeciego filmu z serii, a także jego oficjalny tytuł.

Glass Onion: Film z serii ''Na noże''

Trzeci film z serii Na noże zadebiutuje pod tytułem Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się już niedługo, a premiera produkcji planowana jest na 2025 rok. Oto zdradzające te informacje wideo:

W roli niezawodnego detektywa Benoita Blanca powraca Daniel Craig. W Wake Up Dead Man przyjdzie zmierzyć mu się z najniebezpieczniejszą sprawą w swojej karierze.

Trzecią część ponownie napisze i wyreżyseruje Rian Johnson. W tej chwili Craig jest jedynym potwierdzonym członkiem obsady kontynuacji. Patrząc jednak na poprzednie części z pewnością otoczony zostanie przez obsadę najwyższej klasy talentów.

Ostatni raz widzowie widzieli Benoita Blanca w 2022 roku w filmie Glass Onion: Film z serii "Na noże", w którym detektyw powraca, by odsłonić kolejne warstwy w zupełnie nowym kryminale. W sequelu nieustraszony detektyw przebywa w luksusowej prywatnej posiadłości na greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, to tylko pierwsza z wielu zagadek, a wśród nich jest oczywiście morderstwo.

