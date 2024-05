Syfy podaje datę premiery 2. sezonu ''The Ark'' 0

Syfy podało datę premiery drugiego sezonu oczekiwanego, dość tajemniczego serialu science fiction The Ark. Produkcja z nowymi odcinkami powróci całkiem niedługo.

Drugi sezon zarówno na Syfy, jak i platformie Peacock zadebiutuje 17 czerwca.

Serial opowiada historię statku kosmicznego Ark One i jego załogi, których celem jest uratowanie ludzkiej rasy. Akcja toczy się sto lat w przyszłości, po tym jak kolonizacja planety stała się koniecznością dla przetrwania. Mając ponad rok do przybycia na planetę docelową, Ark One dotyka katastrofa, która prowadzi do zniszczenia niektórych części statku kosmicznego, utraty zapasów podtrzymujących życie i śmierci części załogi, w tym przywódców misji. Pozostała przy życiu ekipa musi współpracować, aby przetrwać i ukończyć swoje zadanie, ale aby to zrobić, muszą stać się najlepszymi wersjami samych siebie.

W obsadzie drugiego sezonu The Ark znaleźli się Jelena Stupljanin jako Evelyn Maddox, Christie Burke jako Sharon Garnet, Reece Ritchie jako Spencer Lane, Richard Fleeshman jako James Brice, Stacey Read jako Alicia Nevins, Diana Bermudez jako Kimi Joma, Tiana Upcheva jako Eva Markovic, Jadran Malkovich jako dr Marsh i Ryan Adams jako Angus Medford. Twórcy serialu to Dean Devlin i Jonathan Glassner.

Źrodło: ComingSoon