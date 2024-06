Serial "Wszyscy nienawidzą Chrisa" powróci, jednak w innej wersji 0

W Comedy Central trwają prace nad animowaną wznowieniem Wszyscy nienawidzą Chrisa, a Chris Rock, Terry Crews i Tichina Arnold mają ponownie wcielić się w swoje role.

kadr z serialu "Wszyscy nienawidzą Chrisa"

Potwierdzono, że wznowiona animacja, ogłoszona po raz pierwszy w sierpniu 2022 r., a stworzona przez CBS Studios, Chris Rock Enterprises i 3 Arts Entertainment, zadebiutuje w Comedy Central jeszcze w tym roku. W późniejszym terminie będzie można go także oglądać w serwisie Paramount+.

Oprócz Arnold i Crewsa oraz Rocka w roli narratora, nowymi członkami obsady są Tim Johnson Jr., Ozioma Akagha, Terrence Little Gardenhigh i Gunnar Sizemore.

Czego można się spodziewać po serialu?

Rock będzie podkładał głos dorosłemu Chrisowi. Opowie historie inspirowane jego doświadczeniami z dorastania w dużej rodzinie robotniczej na Brooklynie pod koniec lat 80. Jeśli chodzi o Crewsa, odegra on rolę Juliusa ojca Chrisa, który jest łagodnym gigantem o nieustannej etyce pracy. Julius dorastał w biedzie, znając cenę wszystkiego co do grosza. Aby utrzymać rodzinę, pracuje na dwa etaty, a trzeci bierze w dni wolne.

Tymczasem Arnold powraca do roli Rochelle. Matki Chrisa, która jest opisywana jako mądra i posiadająca silną wolę. Ma opiekuńczego ducha, ale czasami potrafi być porywcza i nie toleruje żadnych bzdur. Oznacza to, że w ciągu jednego miesiąca rzuciła więcej pracy niż większość ludzi przez całe życie.

