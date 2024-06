Ruby Cruz w obsadzie 3. sezonu serialu "Życie seksualne studentek" 0

Max oficjalnie pozyskał czterech nowych aktorów do obsady trzeciego sezonu Życia seksualnego studentek kolejnej części przebojowego serialu komediowego Mindy Kaling o dojrzewaniu.

kadr z serialu "Willow"

Ruby Cruz, Devin Craig, Michael Provost i Roby Attal, zostali oficjalnie wybrani do roli najnowszych studentów Essex College. Dalsze szczegóły dotyczące ich postaci pozostają tajemnicą. To pierwszy projekt telewizyjny Cruz od ponad roku, po jej głównej roli w jednosezonowym sequelu fantasy Willow, w którym zagrała księżniczkę Kit Tanthalos, córkę Madmartigana i królowej Sorshy.

Co wiemy o serialu?

Serial opowiada o czterech współlokatorach z prestiżowego Essex College w Nowej Anglii. Pełne sprzeczności i hormonów te dziewczyny są w równym stopniu urocze, co irytujące, gdy wiodą nowe, wolne życie na kampusie.

W trzecim sezonie wystąpią powracający członkowie obsady: Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Alyah Chanelle Scott, Mekki Leeper, Christopher Meyer, Ilia Paulino, Lolo Spencer, Renika Williams i Mitchell Slaggert.

Twórcami serialu są nominowana do nagrody Emmy Mindy Kaling i Justin Noble, który jest także showrunnerem. Producentem wykonawczym jest Howard Klein. Jest to produkcja Kaling International we współpracy z Warner Bros.

Źrodło: Comingsoon