Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Substancja w reżyserii Coralie Fargeat doczekała się pierwszego zwiastuna! To był jeden z hitów festiwalu w Cannes, który walczył w Konkursie Głównym francuskiego wydarzenia. Co więcej zdobył jedną z najważniejszych nagród!

Substancja nie tylko walczyła w Konkursie Głównym Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Ten tytuł zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz, który został napisany przez samą Coralie Fargeat, czyli reżyserkę tej produkcji.

O czym w ogóle opowiada "Substancja"?

Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który według dostawcy ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie. Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie: młodszą, piękniejszą, perfekcyjną. Musisz pamiętać tylko o jednym, by dzielić czas między obie siebie, tę starą i nową. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Idealna równowaga bez żadnych odstępstw. To proste, prawda? Jeśli nie spróbujesz naginać reguł, wszystko będzie dobrze.

W roli głównej Demi Moore. W obsadzie znaleźli się także Margaret Qualley i Dennis Quaid. Film trafi do amerykańskich kin 19 września. W Polsce dystrybutorem Substancji jest Monolith Films, który wprowadzi ten tytuł do dystrybucji od 20 września. Wcześniej widzowie będą mieli okazje obejrzeć produkcję na tegorocznych Nowych Horyzontach (18-28 lipca).

Źrodło: Monolith Films