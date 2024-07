Premiera ''The Surfer'' z Nicolasem Cagem dopiero w 2025 roku 0

The Surfer, nowy thriller z Nicolasem Cage'em w roli głównej, został zakupiony przez Lionsgate i Roadside Attractions. Jego premiera w 2025 roku.

kadr z filmu ''The Surfer''

The Surfer miał swoją światową premierę w sekcji Midnight Screenings 77. Festiwalu Filmowego w Cannes w maju 2024 roku, gdzie otrzymał sześciominutową owację na stojąco. Film wyreżyserował Lorcan Finnegan mający na swoim koncie thriller science fiction Wiwarium. Scenariusz napisał Thomas Martin. Film nakręcony został w Yallingup w Zachodniej Australii.

Lionsgate i Roadside Attractions oficjalnie nabyły prawa do dystrybucji The Surfer w Ameryce Północnej. Film trafi do kin w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku. Prawdopodobnie również wtedy doczekamy się go w naszym kraju.

Film Lorcana to oszałamiające przeżycie wizualne o niesamowitej palecie barw, w połączeniu z Nicolasem Cage’em w jego absolutnie najlepszym wydaniu powiedziała Lauren Bixby z Lionsgate Motion Picture Group.

Cage otrzymał rolę mężczyzny, który powraca do swojego rodzinnego miasta w Australii, po tym, jak ułożył sobie życie w Stanach Zjednoczonych. Planuje odkupić swój rodzinny dom. Dzieciństwo spędził on na pewnej plaży, do której własność obecnie uzurpuje sobie lokalny gang surferów. Bohater upokorzony na oczach swojego nastoletniego syna postanawia nie dać za wygraną i wypowiada wojnę tym, którzy pragną kontrolować zatokę. W miarę eskalacji konfliktu stawka wymyka się spod kontroli, a całość powoduje, iż mężczyzna zaczyna znajdować się na skraju szaleństwa, zaś jego tożsamość staje pod znakiem zapytania.

Oprócz Cage’a w The Surfer występują Julian McMahon, Nic Cassim, Miranda Tapsell, Alexander Bertrand, Justin Rosniak, Rahel Romahn, Finn Little i Charlotte Maggi.

Źrodło: ComingSoon