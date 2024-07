"Fear the Walking Dead", "Wywiad z wampirem" i inne seriale AMC trafią na Netflixa 0

Fear the Walking Dead, Wywiad z wampirem i inne seriale AMC trafią do serwisu Netflix w przyszłym miesiącu.

Netflix

AMC i Netflix zawarły umowę na wprowadzenie 13 seriali AMC na popularną platformę streamingową na okres jednego roku, począwszy od przyszłego miesiąca. Transmisja wszystkich 13 seriali rozpocznie się w serwisie Netflix 19 sierpnia 2024 roku.

Według Variety, umowa obejmuje The Walking Dead: Daryl Dixon sezon 1, Wywiad z wampirem sezon 1, Mayfair Witches sezon 1, Monsieur Spade sezon 1, Księga czarownic sezon 1-3, Szepty mroku sezony 1- 2, Fear the Walking Dead sezony 1–8, Gangi Londynu sezony 1–2, Into the Badlands: Kraina Bezprawia sezony 1–3, Chrzanić Kevina sezony 1–2, Kaznodzieja sezony 1–4, That Dirty Black Bag sezon 1 i 1 sezon Terroru.

Ponadto ogłoszono, że transmisja pierwszego sezonu The Walking Dead: Dead City i The Walking Dead: The Ones Who Live rozpocznie się w serwisie Netflix 13 stycznia 2024 r.

AMC podjęła podobny ruch w 2023 roku, wysyłając Maxowi Fear the Walking Dead i kilka innych seriali na dwa miesiące. Źródło zbliżone do studia wskazuje, że promocja zwróciła większą uwagę na serial i skierowała ruch z powrotem na platformy AMC.

Źrodło: Variety