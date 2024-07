Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Gladiator" powraca do kin 0

Wspałania informacja dla fanów widowiska historycznego Ridleya Scotta! Od 27 września 2024 roku w kinach ponownie będzie można obejrzeć Gladiatora z 2000 roku w wersji cyfrowej.

Spektakularne widowisko w reżyserii Ridleya Scotta było nagrodzone 5 Oscarami. W rolach głównych: wspaniały Russell Crowe jako Maximus oraz wybitny Joaquin Phoenix jako Kommodus. Film jest jednym z najbardziej widowiskowych obrazów w historii kina z wybitną ścieżką dźwiękową, autorstwa Hansa Zimmera.

Rzymski generał Maximus powraca do domu po kolejnej udanej wyprawie wojennej. Zazdrosny o jego wpływy u cesarza, dziedzic tronu, Commodus, zleca egzekucję generała i jego rodziny. Cudem unikając śmierci, Maximus zostaje wzięty w niewolę i jest szkolony na gladiatora, co przysparza mu rosnącą popularność. Wraca do Rzymu, chcąc pomścić morderstwa syna i żony.

Czy macie zamiar zrobić sobie powtórkę arcydzieła Ridleya Scotta na dużym ekranie?

Źrodło: Tylko Hity