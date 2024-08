Zwiastun "Subservience": Megan Fox jako zabójczy Android 0

Ujawniono oficjalny zwiastun Subservience nadchodzącego horroru science-fiction studia XYZ Films, w którym Megan Fox wciela się w zabójczego robota AI przypominającego człowieka.

fragment plakatu filmu "Subservience"

Alice to inteligentny android, który potrafi zaopiekować się każdą rodziną i domem. Szukając pomocy w pracach domowych, ojciec z problemami kupuje Alice po tym, jak jego żona zachorowała. Gdy android nagle staje się świadomy siebie i chce wszystkiego, co ma do zaoferowania jej nowa rodzina, zaczynając od uczuć swojego właściciela – i zrobi wszystko, żeby to zdobyć.

Subserviance będzie można wypożyczać lub posiadać w wersji cyfrowej i VOD od piątku 13 września 2024 r. Film wyreżyserował S.K. Dale na podstawie scenariusza napisanego przez Willa Honleya i April Maguire. Do Fox dołączą Michele Morrone, Madeline Zima, Atanas Srebrev, Kate Nichols, Matilda Firth, Andrew Whipp, Trevor Van Uden, Euan Macnaughton, Max Kraus i nie tylko. Producentami wykonawczymi są Boaz Davidson, Victor Hadida, Avi Lerner, Darina Pavlova, Lonnie Ramati i Trevor Short.

