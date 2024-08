Pixar rozpoczyna prace nad animacją "Iniemamocni 3" - ujawniono logo 0

Iniemamocni powracają z trzecią odsłoną. Pixar ogłosił rozpoczęcie prac nad animacją podczas jednego z paneli na D23.

Nie ujawniono daty premiery Iniemamocni 3, ale fani po raz pierwszy mogli zobaczyć logo i kartę tytułową, które możecie zobaczyć poniżej. Reżyser Brad Bird powróci, aby wyreżyserować trzecią część popularnej serii.

Nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących animacji, na te informacje przyjdzie na zapewne jeszcze sporo poczekać.

O czym opowiada animacja Iniemamocni?

Bohaterami animacji są Pan Parr, powszechnie jako Iniemamocny, oraz jego żona Helen, prowadzą życie emerytowanej pary superbohaterów. Zostali zmuszeni do zaniechania swej działalności piętnaście lat wcześniej i dziś spokojnie mieszkają na przedmieściu. Ich dzieci nie wiedzą wszystkiego o dawnych zajęciach rodziców. Niespodziewanie jednak przed Iniemamocnym pojawia się szansa, by wrócić do branży i przeprowadzić bardzo niebezpieczną, tajną akcję na dalekiej wyspie. Parr skorzysta z niej z ochotą, ale długa przerwa w aktywności sprawi, że nie będzie to łatwe. Przy okazji wciągnie w wir zdarzeń całą rodzinę.

