Dokument ''Prehistoryczna apokalipsa'' powraca z 2. sezonem. Netflix prezentuje zapowiedź serialu

Netflix zaskoczył swoich odbiorców i zaprezentował zwiastun drugiego sezonu kontrowersyjnego serialu dokumentalnego z Grahamem Hancockiem Prehistoryczna apokalipsa. W nowych odcinkach do prowadzącego dołączy gwiazda Hollywood Keanu Reeves.

W drugim sezonie noszącym podtytuł The Americas, brytyjski dziennikarz uda się do Ameryki, aby poszukać dowodów potwierdzających jego hipotezę, że zaawansowana cywilizacja została utracona w historii w serii kataklizmów, które doprowadziły do ​​apokaliptycznego końca ostatniej epoki lodowcowej między 12 800 a 11 600 lat temu. Każdy odcinek bada nowe odkrycia dokonywane na półkuli amerykańskiej, która do niedawna była w dużej mierze niedostatecznie zbadana przez archeologów zainteresowanych początkami ludzkości. Odcinki rozgrywają się w takich miejscach jak Nowy Meksyk, Peru i Brazylia.

Keanu Reeves będzie towarzyszył Hancockowi w całym serialu, omawiając między innymi swoje spostrzeżenia na temat opowiadania historii jako aktu zachowania kultury.

Serial wystartował w 2022 roku i został dobrze oceniony, według Netflixa, ale nie obyło się bez kontrowersji. Sezon 1 doprowadził do opublikowania przez Society for American Archaeology otwartego listu wysłanego do szefa treści Netflixa Beli Bajaria oskarżając program o publiczne znieważanie archeologów i dewaluację zawodu archeologa na podstawie fałszywych twierdzeń i dezinformacji.

Premiera sezonu drugiego 16 października, tylko na Netflix.

