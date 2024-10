Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"W głowie się nie mieści 2" z rekordem na Disney+ 0

Najbardziej kasowa animacja w historii kina, czyli W głowie się nie mieści 2, zaczyna w oszałamiający sposób także podbój platformy Disney+. Produkcja Pixara w pięć dni od premiery w serwisie zdobyła 30,5 mln wyświetleń na całym świecie.

"W głowie się nie mieści 2"

W głowie się nie mieści 2 nie tylko jest numerem jeden roku 2024 na platformie Disney+, ale także przebił rekordy w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Animacja pojawiła się w ofercie serwisu Walta Disneya 25 września, czyli 104 dni po okresie wyświetlania kinowego – w tym czasie animowane widowisko zarobiło globalnie 1,68 mld dolarów. W głowie się nie mieści 2 nie tylko stało się najbardziej kasową animacją w historii, ale także przebił się przez barierę miliarda szybciej niż jakakolwiek inny tytuł z tego gatunku.

W głowie się nie mieści 2 to powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe Emocje! Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza: Niepewność. A to dopiero początek zmian.

A czy Wy mieliście już okazję obejrzeć hit Disneya oraz Pixara?

Źrodło: Deadline