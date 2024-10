Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Liam Neeson w zwiastunie filmu "Rozgrzeszenie" 0

Zobaczcie zwiastun filmu Rozgrzeszenie z Liamem Neesonem w roli głównej. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Ikona światowego kina akcji Liam Neeson w roli człowieka mafii zmagającego się z zemstą gangsterów i własną pamięcią. W obsadzie trzymającego w napięciu filmu, u boku gwiazdy cyklu "Uprowadzona" i "Gwiezdnych wojen", zobaczymy również: Rona Perlmana, Frankie Shaw oraz Yolondę Ross.

Doświadczony gangster (Liam Neeson), do tej pory niezawodny i skuteczny, zaczyna odczuwać skutki długotrwałego stresu i życia na krawędzi. Pojawiają się niepokojące objawy, które skłaniają go do porzucenia dotychczasowego stylu życia i odnowienia relacji z rodziną. Zerwanie więzi z bezwzględnym i gotowym na wszystko przeciwnikiem jakim jest mafia, okaże się trudniejsze niż myślał. Mężczyzna ściąga niebezpieczeństwo na siebie i bliskich. Czy, zdradzony przez wspomnienia i dawnych sojuszników, znajdzie sposób na zmazanie grzechów mrocznej przeszłości?

Reżyserem filmu jest Hans Petter Moland. Premiera w polskich kinach zaplanowana została na 1 listopada.

Źrodło: Kino Świat