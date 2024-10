"Gracie and Pedro: Pets to the Rescue" - zwiastun nowej animacji o zabawnych zwierzakach 0

Second Chance Productions zaprezentowało zwiastun filmu animowanego Gracie and Pedro: Pets to the Rescue. Zaskakująco prezentuje się gwiazdorska obsada głosowa tego filmu!

Oto, jak prezentuje się znakomita obsada głosowa: laureatka Oscara Susan Sarandon, nominowany do Oscara Bill Nighy, Brooke Shields ( Błękitna laguna ), Danny Trejo, Alicia Silverstone i Al Franken. Gracie and Pedro: Pets to the Rescue zabierze widzów w podróż pełną psot, humoru i emocji, przypominając nam, że przyjaźń to nie tylko największa nagroda w życiu, ale także ostateczna przygoda.

Gracie i Pedro, dwa zwierzaki, które nie mogą się znieść, zostają wciągnięte w nieoczekiwaną przygodę po tym, jak zostały rozdzielone ze swoją rodziną podczas przeprowadzki. Rozpieszczony pies wystawowy Gracie i sprytny uliczny kot Pedro muszą odłożyć na bok swoje różnice i polegać na sobie nawzajem, aby znaleźć drogę do domu. Podczas podróży spotykają barwne postacie i stawiają czoła przerażającym przeszkodom, ostatecznie odkrywając wspólną determinację i miłość do swojej rodziny.

Second Chance Productions wprowadzi na ekrany amerykańskich kin animowany film przygodowy Gracie and Pedro: Pets to the Rescue 18 października 2024 r .

Źrodło: Second Chance Productions