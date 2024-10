Finał '’Hotelu Paradise'’ nadchodzi wielkimi krokami. Wydawać by się mogło, że to koniec rajskich widoków, do których przyzwyczajeni są widzowie TVN7. Jednak nic bardziej mylnego! Już 4 listopada na antenie zadebiutuje nowy serial codzienny ’’Wycieczkowiec’’, którego akcja rozgrywa się na ekskluzywnym statku pływającym po Morzu Śródziemnym. Każdy odcinek pełen będzie emocji, tajemnic oraz zaskakujących zwrotów akcji, a także zapierających dech w piersiach widoków.