Dev Patel w ostatnich latach dał nam się poznać, jako aktor wybierający niezwykle ciekawe i co najważniejsze ambitne projekty. Role w projektach Wesa Andersona czy znakomita kreacja w Zielonym Rycerzu Davida Lowery'ego tylko tę tezę potwierdzają. Teraz Patel za sprawą filmu Monkey Man zaczyna nam się również jawić jako niezwykle utalentowany scenarzysta oraz reżyser. Jeśli debiutuje się filmem takiej jakości to coś musi być na rzeczy.

Monkey Man na pierwszy rzut oka to niezwykle stylowe i zgrabne kino zemsty, w którym Dev Patel gra także główną rolę. Niesamowite, że pomimo małego doświadczenia za kamerą, ten młody twórca - bo mający dopiero 34 lata - potrafił połączyć w jedno tak wiele zadań, które spadły na jego głowę. Urodzony w Wielkiej Brytanii aktor swoim debiutem reżyserskim powraca jednak do kraju przodków, czyli Indii. Głównym bohaterem opowieści jest młody mężczyzna, który zarabia na życie, jako fighter w podziemnym klubie walki, gdzie zakłada maskę goryla. Przyświeca mu jednak zdecydowanie inny cel - zamierza zemścić się na elitach, które zabrały mu rodzinę.

Dev Patel w swoim debiucie czerpie garściami ze współczesnej klasyki kina zemsty - znajdziemy tu trochę Oldboya i Johna Wicka (co zresztą w jednej ze scen jest pięknie zakomunikowane!), a fani Raid także powinni odnaleźć jakieś inspiracje doskonałym akcyjniakiem od Garetha Evansa. Monkey Man w niezwykły sposób łączy rozrywkę rodem z kina Stahelskiego i artystyczne zapędy Patela, które z pewnością podpatrzył od dużo bardziej doświadczonych filmowców, z którymi miał okazję pracować, jak chociażby wspomniani Wes Anderson i David Lowery, a także Armando Iannucci. Nie bez powodu wymieniam tego ostatniego - bo chociaż Iannucci słynie przede wszystkim z tworzenia ostrych, aczkolwiek trafnych satyr, to jak nikt inny potrafi bawić się społeczno-kulturowymi kontekstami. Nie inaczej jest w przypadku filmu Patela, który jednak daje nam wizję niezwykle mroczną, pozbawioną wręcz nadziei. Lowery i Anderson z kolei mogliby podpisać się pod rekomendacją w liście motywacyjnym 34-letniego Brytyjczyka z hinduskimi korzeniami. Artystyczna otoczka, którą prezentuje nam Patel jest bowiem prawdziwym hołdem dla hinduskiej mitologii, wierzeń oraz tradycji.

Fani ekranowej brutalności powinni być niezwykle usatysfakcjonowani. Pod tym względem reżyser odrobił lekcje bardzo dokładnie - choreografia walk jest całkiem interesująca, a obraz nadąża nad dynamiką poszczególnych sekwencji walki, co często w tego typu filmach się nie zdarza. Wydarzenia na ekranie są dla widza widoczne, brak tu nadmiernego chaosu, a jeśli już do niego dochodzi to jest to raczej zamierzony efekt we wspomnianych scenach artystycznych, gdzie nie brakuje onirycznego klimatu. Finałowy akt jest całkiem satysfakcjonujący, a jedynie do czego można się doczepić to fakt, że Monkey Man jest ciut za długi i główny bohater ma momentami tak zwany "plot armor".

Na szczęście w filmie Monkey Man przeważa liczba plusów, dlatego też można go uznać za film warty polecenia. Kariera Patela zaczyna mi się jawić, jako jedna z najciekawszych w kontekście przyszłości. Brytyjczyk świetnie spisuje się, jako aktor, a teraz do swojego CV dorzuca także udany debiut reżyserski. "Człowieka Małpę" znajdziecie juz na VOD - jedna z najciekawszych tegorocznych premier.