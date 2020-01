Cartoon Network ogłosił premierę nowej odsłony wielokrotnie nagradzanej produkcji Niesamowity świat Gumballa. "Rocznik Darwina" to seria specjalnych odcinków, które zapewnią widzom jeszcze więcej zabawnych chwil z przyjaciółmi z gimnazjum w Elmore.

Akcja sześciu nowych odcinków z cyklu "Niesamowity świat Gumballa: Rocznik Darwina" skupi się na nowym zadaniu Darwina, który na prośbę Dyrektora Browna ma przygotować pamiątkowy album ze zdjęciami. Każdy odcinek będzie koncentrował się na innej postaci ze szkoły, między innymi na klasowym klaunie Banana Joe, teleportującym się duszku o imieniu Carrie, a nawet na nauczycielach. Zadaniem młodego Wattersona będzie m. in. ustalenie, który z wychowawców najbardziej zasługuje na honorowe miejsce w klasowej księdze pamiątkowej. Przygotowanie jej okaże się być niemałym wyzwaniem, zwłaszcza że Darwin ma na to tylko 24 godziny! Na szczęście z pomocą przybędą niezawodni przyjaciele oraz konto na stronie internetowej "Elmore Plus".

Niesamowity świat Gumballa, który miał swoją premierę w 2010 roku wciąż zajmuje jedno z najwyższych miejsc w rankingu najpopularniejszych produkcji Cartoon Network. Uznana przez krytyków kreskówka regularnie przyciąga przed telewizory ponad 130 000 000 widzów na całym świecie. "Rocznik Darwina" to najnowsza seria odcinków specjalnych, przedstawiająca losy rodziny Wattersonów, pełna zabawnych historii oraz retrospekcji, które na pewno przypadną do gustu fanom.

Premiera "Niesamowitego świata Gumballa: Rocznika Darwina" już 11 stycznia. Emisja w soboty i niedziele o godz. 8:30 w Cartoon Network.