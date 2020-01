David Ayer, który wyreżyserował takie filmy jak Legion samobójców, Furia czy Bright miał okazję pojawić się na panelu Television Critics Association, w który rozmawiał na temat nowego serialu, przy którym również macał palce – Deputy. Oprócz tego filmowiec zdał fanom raport na temat kontynuacji ostatniego z wymienionych przeze mnie tytułów.

Ayer zdradził, że nadal trwają prace nad rozwojem projektu, jednak ma nadzieję, że już niedługo będzie można ogłosić oficjalnie, że produkcja otrzymała zielone światło od Netfliksa. Przypomnijmy, że oryginał został napisany przez Maxa Landisa, jednak z racji oskarżeń o molestowanie seksualne przez kilka kobiet, Netflix (jak i inne hollywoodzkie firmy) w zasadzie postanowiły zerwać z nim współpracę. Nowa odsłona serii pisana jest przez Evana Spiliotopoulosa.