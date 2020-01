Dave Bautista dołącza do obsady 2. sezonu serialu ''See''

See to serial od Apple TV+, który zadebiutował w listopadzie zeszłego roku. Platforma zamówiła już jego kontynuację, w której do obsady dołączy Dave Bautista.

fot. materiały prasowe, kadr z filmu 'Strażnicy Galaktyki Vol.2'

Aktor znany jest z filmowej serii pt. Strażnicy Galaktyki. Wystąpił także w dwóch ostatnich filmach z serii Avengers. W obu tych produkcjach wcielał się w postać o imieniu Drax. W tym roku zobaczymy go w filmie Dune będącym ekranizacją bestsellerowej powieści Franka Herberta oraz horrorze Army of the Dead Zacka Snydera.

Jeśli chodzi o serial See jak na razie nie wiadomo w jaką postać wcieli się Bautista. W obsadzie aktorskiej drugiego sezonu ponownie zobaczymy Jasona Momoę, Sylvię Hoeks, Here Hilmar, Alfre Woodard, Yadirę Guevara-Prip, Neste Cooper, Archie Madekwe oraz Christiana Camargo. Za reżyserię odpowiada Francis Lawrence, który pracował na scenariuszu autorstwa Stevena Knight'a. Showrunnerem drugiego sezonu został Jonathan Tropper, który będzie także producentem wykonawczym.

See to post-apokaliptyczny serial, rozgrywający się w dalekiej przyszłości. Ludzkość została zdziesiątkowana przez zabójczy wirus, a Ci którym udało się przeżyć oślepli. Głównym bohaterem jest Baba Voss, ojciec bliźniaków narodzonych kilkaset lat po apokalipsie, którzy posiadają mityczną zdolność widzenia. Są oni przez to narażeni na niebezpieczeństwo i Voss musi chronić swoją rodzinę przed złą królową, która planuje się ich pozbyć. Uważa ona bowiem, że swoją zdolność zawdzięczają czarom.

Data premiery 2. sezonu serialu See nie została jeszcze podana. Podobał Wam się pierwszy sezon tejże produkcji? Czekacie na kontynuację?