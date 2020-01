Empress Of opublikowała kawałek utworu "Call Me" z filmu The Turning. Kawałek natychmiast znalazł się na platformie youtube i tam zdobywa popularność.

Oto pełna lista utworów soundtracku do filmu, który swoją premierę będzie miał w tym roku:

1. Courtney Love "Mother"

2. Mitski "Cop Car"

3. Soccer Mommy "Feed"

4. Girl in red "Kate’s Not Here"

5. Lawrence Rothman "Crust"

6. Lawrence Rothman (feat. Pale Waves) "SkindeepSkyhighHeartwide"

7. Empress Of "Call me"

8. Vagabon "The Wild"

9. The Aubreys (Finn Wolfhard’s band) "Getting Better (otherwise)"

10. Cherry Glazerr "Womb"

11. Warpaint "The Brakes"

12. Lawrence Rothman "Crust (neverreallyknewyou)"

13. Lawrence Rothman & MUNA "Judas Kiss"

14. Kali Uchis "The Turn"Alice Glass "Sleep It Off"

15. Dani Miller (of Surfbort) "Ouroboros"

16. Alison Mosshart (of The Kills) "I Don’t Know"

17. Living Things (feat. Sunflower Bean) "Take No Prisoners"

18. Kim Gordon "Silver"

Film powstał na podstawie powieści Henry’ego Jamesa "W kleszczach lęku". Bohaterką jest guwernantka, która otrzymuje specjalne zadanie opieki nad dwoma sierotami w oddalonym od innych siedzib domu. Zadanie, które wydaje się stosunkowo łatwe zaczyna się komplikować, gdy bohaterce objawiają się duchy byłych pracowników tajemniczej posiadłości. W postać guwernantki wciela się Mackenzie Davis. Finn Wolfhard wciela się w jedną z sierot. Jego siostrę gra Brooklynn Prince.

Za kamerą stanęła Floria Sigismondi. Producentem filmu jest sam Steven Spielberg.

Film trafi do kin w USA 24 stycznia.