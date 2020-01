Małgosia i Jaś z baśni do horroru

Dawno, dawno temu w odległej baśniowej krainie…Nic nie przypomina bajki.

Wszechobecny głód i brak pracy, zmusza rodzeństwo Małgosię i Jasia do opuszczenia rodzinnego domu w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Jedyna znana im droga wiedzie przez niekończący się las, który wydaje się pulsować jakimś odwiecznym życiem. Wycieńczone wielodniową wędrówką i nieopuszczającym ich strachem dzieci trafiają wreszcie na ludzkie domostwo. Mieszkająca tu dziwna kobieta oferuje im gościnę i posiłek. Przekraczając próg jej domu, Małgosia i Jaś trafiają do miejsca gorszego niż piekło…

Myślicie, że znacie tę opowieść? Bardzo się mylicie…

W obsadzie filmu znaleźli się: Sophia Lillis (To, Ostre przedmioty – serial, To: Rozdział 2), Alice Krige (Silent Hill, Thor: Mroczny świat oraz Star Trek: Pierwszy kontakt), Samuel Leakey. Za reżyserię odpowiada Oz Perkins.

Małgosia i Jaś w kinach już 31 stycznia.

Mamy przyjemność zaprezentować polski zwiastun tej produkcji: