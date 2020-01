W sieci pojawił się pierwszy teaser promujący spin-off filmu Big Lebowski. Projekt zatytułowany jest The Jesus Rolls.

Do swojej roli znanej z oryginalnego filmu powraca John Turturro. Ponownie wcieli się on w Jesusa Quintana. Torturro odpowiada także za reżyserię i scenariusz The Jesus Rolls. Do swojego nowego filmu zaangażował m.in. Bobby'ego Cannavale'a i Audrey Tautou. W trójkę tworzą oni trio łobuziaków, których naładowane napięciem seksualnym relacje niespodziewanie przekształcą się w zaskakującą historię miłosną. Jednak wpadną oni także w nie lada kłopoty. Trafią bowiem na fryzjera ze słabością do broni palnej i od teraz muszą ciągle uciekać. Podróż ta jeszcze bardziej wzmocni więzi jakie ich łączą.

W obsadzie aktorskiej znajdują się także Jon Hamm, Susan Sarandon i Pete Davidson. Robert Salerno, John Penotti, Fernando Sulichin, Sidney Kimmel i Paul-Dominique Win Vacharasinthu to producenci.

Film Big Lebowski zadebiutował w 1998 roku. Jego twórcy to bracia Coen – Joel i Ethan. Nie mają oni jednak swojego udziału w spin-offie. Oryginalny film skupiał się na Jeffreyu Lebowskim, człowieku sukcesu – sławnym, bogatym i całkowicie nieświadomym tego, że w tym samym mieście co on mieszka inny Lebowski, który też ma na imię Jeffrey, jednak wszyscy nazywają go Kolesiem. Więc kiedy bandyci porywają młodą żonę Lebowskiego, a w tym samym czasie, z potężnymi pretensjami o zniszczony dywan przychodzi do niego Koleś, Jeffrey oraz jego wierny asystent, opracowują sprawną intrygę. Sami nie chcą maczać palców w przekazywaniu okupu, jednak z chęcią oddadzą to zadanie mało obeznanemu Kolesiowi. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jeden szkopuł: przekazanie pieniędzy porywaczom nie idzie zgodnie z planem.