W historii Oscarów dochodziło do wielu mniej lub bardziej zabawnych wpadek. Możliwe, że ta najnowsza przebije wszystkie dotychczasowe. Chodzi o wyciek wyników tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Z pewnością tą najbardziej znaną jest sytuacja, która wydarzyła się trzy lata temu, kiedy w trakcie wręczenia Oscara dla najlepszego filmu pomylono tytuły. Faye Dunaway i Warren Beatty, którzy mieli za zadanie wręczyć statuetkę wyczytali tytuł La La Land zamiast Moonlight.

Teraz na kilka dni przed Oscarami w sieci pojawiły się… wyniki Amerykańskiej Akademii Filmowej. Na Twitterze można znaleźć narzędzie "The Oscar Prediction Experience", które pozwala nam zabawić się w członka Akademii i przyznać własnego Oscara w poszczególnych kategoriach. Oczywiście my sami możemy pochwalić się światu wyborami, których dokonaliśmy. I tutaj pojawia się cały problem zaistniałej sytuacji. Przewidywania przedstawiono również… na oficjalnym profilu Amerykańskiej Akademii Filmowej. Tweet został co prawda już usunięty, ale w sieci nic nie ginie.

Z grafiki, którą znajdziecie poniżej wynika, że najlepszym filmem roku zostanie Parasite, który ostatecznie pokona widowisko wojenne 1917.

Akademia Filmowa zdementowała już informacje, jakoby były to ich wyniki. Tweet został podobno opublikowany przez pomyłkę i nie pochodzi nawet z ich konta. Prawdziwe wyniki mamy poznać już w niedzielę.