Wraz z początkiem marca w Polskiej Telewizji wystartuje nowy sezon popularnego polskiego serialu komediowego – Rodzinka.pl. Jak się teraz okazuje będzie to ostatnia seria opowiadająca o rodzinie Boskich. Główne role w produkcji grali Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak.

Telewizja Polska dodatkowo rozwiązała kontrakty ze wszystkimi aktorami występującymi na ekranie. Podobno gwiazdy serialu dowiedziały się o tym w ostatniej chwili.

Doniesienia o zakończeniu prac na serialem Rodzinka.pl zostały potwierdzone przez Małgorzatę Kożuchowską za pośrednictwem mediów społecznościowych: