W styczniu tego roku w mediach pojawiła się informacja o filmie, w którym na ekranie mieli pojawić się Kevin Hart oraz Jason Statham. Dzisiaj wiemy, że ten drugi nie jest już członkiem obsady aktorskiej, a jego miejsce zajmie Woody Harrelson. O jaką produkcję w ogóle chodzi?

Jason Statham poróżnił się nieco z wytwórnią Sony Pictures, co zmusiło go do odejścia z projektu zatytułowanego "The Man from Toronto". Obie strony miały nieco inne podejście do filmu. Statham chciał, aby widowisko zostało zrealizowano z myślą o kategorii wiekowej R. Niestety dla aktora wytwórnia zdecydowała się na kategorię wiekową PG-13. Żadna ze stron nie zamierzała odpuścić, a sam Statham nie miał podpisanej wiążącej umowy.

Z najnowszych informacji wynika, że jego miejsce zajmie Woody Harrelson, który wcieli się w rolę najniebezpieczniejszego zabójcy na świecie. W pewnym momencie – z powodu pomyłki przy okazji wynajmu mieszkania poprzez Airbnb – spotka on na swojej drodze nowojorskiego nieudacznika (w tej roli wspomniany we wstępie Kevin Hart), z którym będzie musiał połączyć siły, aby pokonać całą grupę przeciwników chcących odebrać im życie.

Reżyserem komedii akcji jest Patrick Hughes, który ma na swoim koncie między innymi Bodyguard Zawodowiec oraz Niezniszczalnych 3. Premiera filmu ustalona została na 20 listopada.